Chauffeur ontdekt brand in lading op tijd en zet vrachtwagen aan de kant op A67 bij Asten

Kort nieuws Geen Gemert Mert en Kunstmarkt Gemert

12 juni Gemert - Zowel Gemert Mert op 12 september als de Kunstmarkt in Gemert op 15 augustus gaan niet door, zo is deze week besloten. Beide organisaties spreken de hoop uit om in 2022 hun markt te kunnen houden zoals het publiek gewend is. De markten zijn al jaren gratis toegankelijk en hebben een open, vrijblijvend karakter. De coronaregels maken het onmogelijk om de evenementen nu al op deze zelfde manier te organiseren.