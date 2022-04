Chauffeursdag in Milheeze: ‘Koekeloeren in elkaars wagen’

MILHEEZE - De Peeltruckers houden zondag 10 april weer de jaarlijkse Chauffeursdag in Milheeze. Na twee jaar kan deze dag weer doorgaan. Een belangrijk evenement voor de truckers om even bij te kletsen en nieuwtjes uit te wisselen. Ook jongere vrachtwagenspotters kunnen hun hart ophalen op deze dag.

,,Het is altijd een gezellige dag voor de chauffeurs maar ook voor het hele gezin”, vertelt internationaal chauffeur Natalie Martens (32) uit Bakel en bestuurslid van de Peeltruckers. ,,Niet alleen is het leuk om ervaringen uit te wisselen maar ook om in elkaars wagen te koekeloeren. Als je van maandag tot vrijdag van huis bent dan moet het er ook binnen gezellig uitzien.”

De trucks bleven trekken...

De Bakelse heeft eerst een jaar of acht als verpleegkundige gewerkt. Maar ze komt uit een echt chauffeursgezin en die trucks bleven trekken... ,,Ik ben toen rustig mijn chauffeurspapieren gaan halen.”

Ze rijdt nu als enige vrouw bij Havens waarvoor ze het hele jaar met haar bulkwagen door de Benelux en Frankrijk rijdt om veevoeder bij de boeren af te leveren. ,,Ik ben geen meisje-meisje. Het chauffeursleven zit in je bloed”, zegt ze lachend. ,,Maar ik moet wel zeggen dat ik nog altijd vreemd word aangekeken als vrouwelijke chauffeur. Als ik een wegrestaurant binnenkom is het net een vleeskeuring. Maar ik ben niet op mijn mondje gevallen, ik kan me wel weren.”

Ook chauffeur Paul Vogels (42) uit Milheeze kijkt uit naar deze truckersdag. ,,Gezellig buurten onder elkaar, de trucks bekijken die er staan en waar je eventueel in kan rijden. Maar ook de tips en trucs aan elkaar vertellen.”

Vogels heeft best wel veel veranderingen meegemaakt in zijn loopbaan als vrachtwagenchauffeur. ,,Mijn eerste baan was auto’s vervoeren in gesloten transport naar Scandinavië en Duitsland. Er waren toen geen mobiele telefoons of boordcomputers. We hadden kaarten bij om de routes onderweg uit te stippelen. Op de plaats van bestemming konden we naar de baas bellen.” ,,Wat een armoedige tijd toen”, lacht Martens die dit zelf nooit heeft meegemaakt.

Vrijheid van chauffeurs

Veel mensen denken dat de vrijheid van de chauffeurs weg is nu de boordcomputers in de vrachtwagens zitten en de werkgever precies kan zien waar je bent of rust. Maar dat is een misverstand, aldus Martens. ,,Ik voel me daardoor veel veiliger en rustig, het is veel makkelijker en ik voel me niet bekeken door mijn baas.”

Vogels: ,,Voor mij is in de vrijheid als chauffeur ook niets veranderd al wordt dat vaak gedacht. Maar ik denk dat dat ook wel aan de werkgever zal liggen.” Sinds Vogels ruim 12 jaar geleden bij Van Kessel is gaan rijden is hij elke avond thuis. ,,Dat was in het begin wel wennen maar ik zou nu niet anders meer willen.” Martens daarentegen moet er niet aan denken. ,,Ik zou echt niet nationaal willen rijden. Alleen maar hier rond te kerk te moeten rijden. Al zou mijn vriend die ook chauffeur is dat wel graag willen, hij is wel elke avond thuis. Maar ik zweer erbij en ga echt niet nationaal rijden... het zit in je of niet.”

De Chauffeursdag is zondag van 10.00 tot 18.00 uur op het bedrijventerrein van oliehandel Van Kessel aan de Milheezestraat 19 in Milheeze. Entree is gratis.