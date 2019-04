Chauffeursdag in Milheeze

Groen licht bouwplan teler Lierop, compensa­tie moet anders

15:17 LIEROP - Arbeidsmigranten worden bij het bedrijf van Thwan van Gennip in Lierop in de toekomst niet meer in slaapunits gehuisvest. De fruit- en aspergeteler kreeg woensdag van de politiek groen licht voor zijn nieuwbouwplannen. Die voorzien onder meer in een extra verdieping op het gebouw waar nu de recreatieruimte en sanitaire voorzieningen in zitten. Daar komen de slaapplaatsen.