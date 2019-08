Chef-kok van Grotel's Genieten in Bakel weet wel raad met knorrende magen

Een wandeling in natuurgebied de Grotelsche Heide is in dit jaargetijde een feest. De paarse heidevelden zijn oogverblindend mooi. In de weilanden graast een kudde Schotse hooglanders. Ze geven er niks om dat wij dwars door hun eetgelegenheid lopen op weg naar onze bestemming van deze avond: restaurant Grotel's Genieten in Bakel. Niek Scheepers en Mark Jongeling, twee creatieve knullen, openden de zaak eind vorig jaar, na een grondige verbouwing. Voor de trouwe bezoekers die nu schrikken: wees gerust, het terras ademt nog altijd dezelfde sfeer, met de fleurig bloeiende hibiscus, hortensia's en geraniums, de intieme hoekjes en ja, ook de speeltuin voor de kleintjes aan de zijkant is er nog.