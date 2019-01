‘Chef van de Hei’ is Zùmmerse Mens 2018

SOMEREN - Ze begeleidt al dertig jaar de jongste voetbaljeugd van SVSH, ze is de spil van de lokale supermarkt Shop en ze verzet bovendien bergen werk in en rondom gemeenschapshuis De Bunt. Haar inzet voor jong en oud in Someren-Heide leverde haar al de bijnaam ‘Chef van de Hei’ op. Sinds maandagavond gaat Marij Tinnemans-Van Zoggel ook door het leven als ‘Zùmmerse Mens 2018’, maakte burgemeester Dilia Blok bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Tinnemans is een bekend gezicht bij voetbalclub SVSH. Ze is al een kwart eeuw begeleidster van het jaarlijkse jeugdkamp en ze was secretaresse. Zelf speelde Tinnemans 315 wedstrijden voor het vrouwenteam.

De nieuwe Zùmmerse Mens regelt verder een deel van de inkoop van de buurtsuper. Tinnemans is een vraagbaak voor alle vrijwilligers en volgens haar collega’s ‘woont ze bijna in de Shop’. Waar nodig draagt zij oplossingen aan voor kleine problemen, wat haar de bijnaam ‘Chef van de Shop’ oplevert. Soortgelijke werkzaamheden verricht de Somerense voor gemeenschapshuis De Bunt.

Haar cv met vrijwilligerswerk is nog een stuk langer. Tinnemans is onder meer nog lid van de werkgroep Dorpsondersteuning. Zij signaleert zorgen in het dorp, ziet knelpunten en maakt deze bespreekbaar aldus de aanvragers van de eretitel. Nieuwe inwoners van Someren-Heide krijgen van haar een welkomstpakketje en Tinnemans maakt hen bovendien wegwijs in De Hei.