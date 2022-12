Cheque van 13.000 euro voor de Populier dankzij Roparun

Ben Vogel laat na vijftien jaar wijkraad opgetogen los: ‘er is veel geklaagd, maar ook veel bereikt’

HELMOND - Vijftien jaar lang was Ben Vogel (71) wijkraadvoorzitter in Brouwhuis, waar vaak geklaagd wordt. Op 1 januari stopt hij. ,,Cynisch ben ik niet geworden. Er is het nodige bereikt”, zegt hij in een vraaggesprek.

13 december