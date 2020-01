Chiel d’n Twidde nieuwe prins Peelvruuters in Elsendorp

Chiel Bardoel, zoals hij in het dagelijks leven heet, werd zaterdagavond gepresenteerd in residentie zaal d'n Brabander in Elsendorp. Dat gebeurde onder toeziend oog van prins Jelco van de Krulstarte (De Mortel) en prins Jeroen van de Bergkneuters (Handel).

Prins Chiel d'n Twidde woont samen met zijn Quinta in de Sint Jansstraat in Elsendorp. Ze hebben twee kinderen, Levi (7) en Dyem (4). De prins is dertig jaar oud en werkt als kraanmachinist bij Haegens Kraanverhuur in Elsendorp. De prins heeft samen met zijn vriendin een gezamenlijke hobby: brommer rijden met vriendengroep The Sons of Frankie.