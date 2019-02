Claw Boys Claw en Together Pangea op Misty Fields in Asten-Heusden

Inwoners Gemert niet erg zwemlustig

8:00 GEMERT - De Gemert-Bakelse politiek spreekt donderdagavond voor het eerst over het voorstel om het Fitland-zwembad en sporthal Molenbroek in Gemert beide te renoveren. Dat is niet alleen in financieel opzicht een verstandige keuze, blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.