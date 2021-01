Clip over courgette etende dino van CV Opsmuk is klaar

‘Rechtbank bracht honderden boeren in Peel in onzeker­heid’

28 januari DEN HAAG - Een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant die een rem zet op beregeningsputten in de Peel, heeft tweehonderd boeren in grote onzekerheid gebracht. Dit vindt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) die in hoger beroep naar de Raad van State is gestapt.