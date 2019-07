Coalitie Asten wil helderheid over bouwplannen

Aangekon­dig­de straatrace in de Kapel­straat in Beek en Donk afgeblazen

10:19 BEEK EN DONK - Het lijkt een storm in een glas water te zijn geweest: de aangekondigde straatrace in de Kapelstraat in Beek en Donk is geannuleerd. Buurtbewoners vermoeden dat het om een provocerende actie ging van een aantal ontevreden medewerkers van loonbedrijven en transporteurs.