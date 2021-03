Coalitie Someren spat alsnog uiteen: Discussie over communicatie op social media en opvolging ontslagen wethouder

Wiegen en stilstaan bij Michel Kuipers’ keramische beelden in Deurne en Eindhoven

18 maart Bovenop een heuvel staan ze: stil en toch vooruitgaand. Twee wandelaars. Het silhouet is duidelijk herkenbaar: een mens in beweging. Zijn het mannen? Of vrouwen? Eigenlijk zie je het niet. Alleen de vorm van een neus is duidelijk herkenbaar. Waar gaan ze heen? Waar komen ze vandaan? Zoveel vragen komen naar boven, maar het beeld De Wandelaars geeft geen antwoord. Staat daar maar te staan.