Coalitiepartijen in Someren hebben nog geen besluit genomen over wel of niet doorgaan

Arjan Evers (CDA) gaf namens de drie een verklaring uit. Er is veel uitgesproken naar elkaar, stelt hij, vooral over de beeldvorming die is ontstaan. ,,Op een respectvolle manier.” Of dit een teken is dat ze er samen uit willen komen, vindt hij nog een stap te ver. Eerder sprak de Gemeenschapslijst, de partij van Schoolmeesters, zich wel uit dat die intentie er is. In het belang van Someren.