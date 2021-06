Code rood op woningmarkt Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Is het code rood als het gaat om de bouw van nieuwe woningen in Gemert-Bakel? Het lijkt er op van wel, vindt de gemeenteraad, die meer nieuwbouw wil zien, helemaal als het gaat om betaalbare koophuizen en sociale huurwoningen.

Eind vorig jaar kondigde toenmalig wethouder Anke van Extel-van Katwijk (CDA) aan dat er in 2021 en 2022 zo'n 400 nieuwe woningen zouden worden gebouwd in de zeven kernen die de gemeente Gemert-Bakel rijk is. Maar nu blijkt dat dit destijds genoemde aantal niet gehaald wordt.

Quote De situatie is niet zo somber als de VVD schetst Willeke van Zeeland, Wethouder in Gemert-Bakel

Grote vraag

,,Als ik alle staatjes goed bekijk, gaat het om hooguit 160 nieuwe huizen", stelt VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans vast. ,,Dat is veel minder dan is beloofd en zeker niet voldoende om aan de grote vraag naar nieuwe huizen te voldoen. Er zitten bovendien nauwelijks sociale huurwoningen bij, terwijl daar onder onze inwoners grote vraag naar is."

Wethouder Willeke van Zeeland (CDA) erkent dat het aantal lager ligt dan was verwacht. ,,We werken er hier op het gemeentehuis echt allemaal keihard voor, daar ligt het niet aan. Maar soms duurt het gewoon allemaal wat langer dan we graag zouden willen. We zijn voor woningbouw immers afhankelijk van projectontwikkelaars.”

Nauwelijks grond gekocht

De oorzaak van die afhankelijkheid is dat Gemert-Bakel de afgelopen jaren nauwelijks zelf grond gekocht heeft. De reden daarvoor waren de grote financiële problemen waarin deze gemeente aan het begin van het vorige decennium terecht was gekomen.

Inmiddels staat de gemeente er weer een stuk beter voor en zijn er plannen om weer een ‘actieve grondpolitiek’ te gaan voeren, zoals dat in bestuurlijk jargon genoemd wordt. ,,Daarnaast zijn we druk in gesprek met de stichting Goed Wonen om te kijken of er niet meer sociale huurwoningen bij kunnen komen. Bijvoorbeeld in de bouwplannen die er zijn voor het centrum van De Mortel en Handel en in het bouwplan bij Fitland”, aldus Van Zeeland.

Niet zo somber

Alle drie deze plannen verkeren in een vergevorderd stadium van voorbereiding. De wethouder benadrukt dat de situatie niet zo somber is als de VVD schetst. ,,Alleen al dit jaar worden er 150 woningen in aanbouw genomen.”

Punt van zorg verder blijft nog of nieuwe koopwoningen wel terecht komen bij inwoners van Gemert-Bakel en niet opgekocht worden door beleggers die ze vervolgens gaan verhuren. Op verzoek van de Dorpspartij studeren burgemeester en wethouders al op maatregelen daartegen.