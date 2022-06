Collega's herdenken doodgereden agent Jeroen (28) uit Asten: ‘Grond zakt onder je voeten weg’

ASTEN - ,,Een ontzettend lieve en collegiale man, die nooit ruzie maakte”, zegt zijn voormalige collega-agent Dafna over Jeroen Leuwerink die in oktober 2020 omkwam bij een noodlottig ongeluk. De destijds 28-jarige politieagent uit Asten werd aangereden op de A270 bij Nuenen en overleed aan zijn verwondingen. Collega's herdachten hem donderdag in een herdenkingstuin voor overleden politiemensen en delen hun verhaal.

Jeroen had de politie-opleiding nog maar net afgerond toen het noodlot hem trof. ,,Hij stond in een heel nieuwe fase van het leven en had alles op orde, dat is zo abrupt afgekapt”, zegt agente Betsy vanuit de Tuin van Bezinning in het Gelderse Warnsveld. Zij was de chef van Jeroen en moest zijn lichaam bergen, vlak nadat ze het telefoontje met het slechte nieuws kreeg: ,,Op dat moment zakt de grond onder je voeten weg. Enerzijds zit je in een werkmodus maar anderzijds weet je wat dit voor de familie betekent, en wat het voor ons betekent.”

Op het moment dat Jeroen werd aangereden, draaide hij de nachtdienst. Een aangereden das zorgde rond 22.51 uur voor problemen op de A270. Jeroen en een collega zetten de politieauto stil om het grote dier van de weg af te halen. Maar toen Jeroen vermoedelijk een schep uit de kofferbak probeerde te pakken, knalde een Helmondse automobilist tegen het dienstvoertuig aan. De bestuurder had de knipperende alarmlichten niet gezien. Later bleek dat hij lagere tijd niet op de weg had gelet.

Telefoontje om kwart over elf

De hulpdiensten waren snel bij de plaats van het ongeluk. Artsen reanimeerden Jeroen minstens een half uur. Het hielp niet: de jonge agent blies op het asfalt van de Nuenense snelweg zijn laatste adem uit. Zijn praktijkbegeleider lag op dat moment geschokt in bed. Om kwart over elf kreeg ik een telefoontje dat er een ongeluk was gebeurd. Toen me verteld werd dat Jeroen hierbij betrokken was, kon ik het niet geloven.”

Ze ging ook privé met Jeroen om, maar had juist die dag een afspraak met Jeroen op het laatste moment afgezegd. Dat zit Dafna nog altijd niet lekker: ,,Ik wou dat ik dat nooit had gedaan.” Ook chef Betsy was erg op haar overleden collega gesteld. ,,Jeroen was een rustige jongen die net aan zijn carrière was begonnen. Hij had zijn opleiding afgerond en wilde graag motoragent worden, dat proces was net in gang gezet”, beschrijft ze Jeroens gedrevenheid.

Volledig scherm Agenten Dafna (links) en Betsy (rechts) verwerken nog altijd de dood van hun voormalige collega Jeroen © Politie.nl

Hecht team

Hun team is door het tragische ongeluk hechter geworden. ,,Bij elkaar vinden we de steun om door te gaan, want we kunnen niet stil blijven staan”, zegt Dafna. De steun die collega's van andere eenheden kregen was daarbij volgens Betsy belangrijk: ,,De betrokkenheid onder collega’s is echt enorm. We lachen en we huilen samen. Dat merkte je zeker in die periode. Vanuit het hele land kregen we van verschillende eenheden bloemen, het stond hier helemaal vol.” Agenten om haar heen letten nu meer op elkaar, merkt Dafna op: ,,Als er een melding op een snelweg is, dan voel je de sfeer onder de collega’s veranderen.”

De uitvaart werd volgens Betsy gehouden met volledige korpseer, zoals zijn familie het ook wilde. ,,Jeroen was zo ontzettend trots dat hij agent was geworden, het is verschrikkelijk”, treurt ze. Met het team samenkomen bij de herdenkingstuin helpt om dat verlies te verwerken. Dafna: ,,Collega’s zien het als een stukje afsluiting. Daar vinden we steun onder elkaar. Maar het zal ook best emotioneel worden.”

Plekje

Vooral de leuke tijden met Jeroen blijven herinneren helpt volgens Dafna ook. ,,We hadden bijvoorbeeld altijd veel lol in een wegrestaurant, daar kwamen we regelmatig als we samen in de auto zaten. Ik denk ook aan zijn unieke en aanstekelijke lach”, beschrijft ze haar manier van verwerken. Die positieve gedachten verdwijnen in de herdenkingstuin echter wat meer naar de achtergrond: ,,Op dit soort momenten speelt die avond zich weer van voor af aan af in mijn hoofd en denk ik aan wat er gebeurd is. Hoe ik die avond naar bed ging, en wakker gebeld werd. Dat moet ik nog steeds een plekje geven.”

Volledig scherm Jeroen Leuwerink tijdens een dienst bij de politie © Familie Leuwerink

