Collega's wethouder Greet Buter van Laarbeek nemen pak aan taken over

LAARBEEK - Nu Greet Buter burgemeester van Deurne wordt , en er geen vervanger voor haar komt, moeten de overgebleven wethouders haar taken overnemen. Wie welke portefeuille krijgt, is zojuist bekend geworden.

Wethouder Tonny Meulensteen heeft in het verleden al eens financiën gedaan en daarom was het logisch dat hij deze taak weer op zou pakken. Ook houdt hij zich straks bezig met de Belasting Samenwerking Oost-Brabant. Wethouder Joan Briels neemt grondzaken en Senzer over. Burgemeester Frank van der Meijden heeft voortaan personeel en organisatie onder zijn hoede.

Wethouder Monika Slaets neemt inburgering, statushouders, bibliotheekwerk, minima en het accommodatiebeleid op zich. Zij werkte al nauw samen met Buter toen de samenwerking met stichting Vierbinden werd opgeheven en twee nieuwe organisaties het werk overnamen. De LEVgroep kreeg het welzijnswerk, een nieuwe stichting heeft nu het beheer over de buurthuizen.

Maar als ze straks in februari burgemeester Hilko Mak van Deurne opvolgt, komt er geen vervanger meer. Omdat het nog maar ruim een jaar is in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2020, heeft de coalitie ervoor gekozen haar verantwoordelijkheden aan Buters collega's over te laten. Dat betekent dat de drie overgebleven wethouders en de burgemeester het drukker zullen krijgen.

Extra uren voor taakuitbreiding

Over het aantal uren dat zij erbij krijgen voor deze takenuitbreiding, moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Dat valt waarschijnlijk pas in januari. Ze gaan alle meer uren maken, maar omdat Buters uren niet een-op-een worden vervangen, zal het per saldo voordeliger zijn voor de gemeente. De komende tijd werken burgemeester en wethouders zich alvast in om de nieuwe taken naar behoren te kunnen overnemen.

Het vertrek van Van der Zanden kostte de gemeenschap uiteindelijk meer geld, omdat zij recht had op wachtgeld. De pijn werd een klein beetje verzacht omdat de andere vier wethouders namen indertijd haar taken over, maar namen net zoals nu niet een-op-een haar uren. En Buter en Briels hadden nog recht op wachtgeld, dat ze inleverden omdat ze meer gingen werken. Uiteindelijk tikte Laarbeek toentertijd 45.000 euro af.