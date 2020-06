Commanderij College Beek en Donk: van deur tot deur met de goednieuwsshow

Of het nog spannend was, wil ze van Justin weten. ,,Nee, ik had wel verwacht dat ik het zou halen. Of ik had wiskunde echt verpest moeten hebben”, vertelt hij. Nu is het tijd voor feest, na de zomer gaat hij de opleiding Veva Mechatronica volgen in Eindhoven. Van Gaal neemt afscheid en stapt in de auto. Op naar de volgende leerling, met goed nieuws. ,,Ze hebben het de afgelopen maanden echt goed gedaan”, vertelt ze trots. ,,Enorm gedisciplineerd. Van tevoren was ik daar toch wel huiverig over.” Nagenoeg al haar leerlingen krijgen hun diploma.