Commanderij College Gemert ‘dolblij’ met langverwachte nieuwbouwplan

GEMERT-BAKEL - Een kleine stap. Maar wel een hele belangrijke. Zo omschrijft algemeen directeur Arn Bressers van het Commanderij College in Gemert het besluit van de gemeenteraad om vanaf 2023 te investeren in nieuwbouw voor deze school aan de Sleutelbosch.

,,We zijn hier echt ontzettend blij mee”, reageert Bressers opgetogen. ,,Want na jaren van praten is er nu eindelijk een concrete stap gezet richting nieuwbouw voor onze havo/vwo. Dat is voor onze 1100 leerlingen en de 110 collega’s hier op school echt heel belangrijk. Hier hebben we lang naar uitgekeken.”

Hele andere indeling

Dat komt niet alleen omdat het pand technisch gezien helemaal op is, dat komt ook omdat de schoolleiding steeds vaker aanloopt tegen het deels al bijna vijftig jaar oude gebouw. ,,We werken volop met differentiatie binnen klassen en ook veelvuldig met leercoaches. Dat vraagt om een hele andere indeling van het schoolgebouw dat nu vooral is afgestemd op grote klassikale lessen.”

De voorkeur van de schoolleiding gaat daarom uit naar nieuwbouw en niet naar renovatie van het huidige gebouw. Meest praktische is bovendien, aldus Bressers, om te kiezen voor een andere locatie: het vlakbij gelegen sportpark Molenbroek.

Tijdelijke huisvesting

,,Die opzet biedt de meeste mogelijkheden", betoogt de algemeen directeur. ,,Renovatie van dit pand is niet haalbaar. De vloeren, de muren, de klimaatbeheersing laten dat niet meer toe. Nieuwbouw op de huidige plek vraagt om tijdelijke huisvesting elders en dat kost maar liefst vier miljoen euro. Dat is zonde van al dat geld, dat kunnen we beter besteden.”

Volledig scherm De havo/vwo-afdeling van het Commanderij College huist op de hoek van de Sleutelbosch en St. Annastraat in Gemert. © ED

Eind vorige week vergaderde de gemeenteraad over de begroting van volgend jaar. Daarbij besloot die dat er nog voor de verkiezingen in maart volgend jaar een rapport met financiële onderbouwing moet liggen voor nieuwbouw van het Commanderij. Dat gebeurde op voorstel van de Dorpspartij, met steun van CDA, VVD, D66 en Sociaal Gemert-Bakel.

Laten versloffen

De fractie van de Lokale Realisten steunde dat voorstel aanvankelijk niet maar stemde daar later wel mee in. ,,Inhoudelijk zijn we het er wel mee eens", ligt fractievoorzitter Martien Bankers dat standpunt toe. ,,Maar wat mij stoorde is dat het hierbij vooral om verkiezingsretoriek gaat. Het college heeft dit onderwerp meer dan drie jaar laten versloffen. En met de verkiezingen in zicht moet er plotseling vaart worden gemaakt.”

Daar komt bij, aldus Bankers, dat uitvoering van het nieuwbouwplan ook financiële consequenties heeft. ,,Als we dit plan met een kostenplaatje van minimaal 25 tot 30 miljoen euro uitvoeren, zullen we elders moeten bezuinigen of de onroerendezaakbelasting moeten verhogen. Dat vertelt de Dorpspartij er niet bij.”