Commanderij-scholen Gemert en Laarbeek hebben weer eigen gezicht

Het is allemaal nog wennen, de nieuwe wind die sinds anderhalf jaar door het Commanderij College in Gemert en Beek en Donk waait. Met de komst van Arn Bressers als de nieuwe directeur/bestuurder van de scholengemeenschap voor havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs is ook de organisatiestructuur flink overhoop gehaald. Kort samengevat: de aansturing van de medewerkers is sterk vereenvoudigd: een plattere organisatie met vijf afdelingsleiders die onder in totaal drie locatie-directeuren vallen.