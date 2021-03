Commissaris van de Koning zet na ontslag wethouder adviseur in Someren in en die begint met om de hete brij heen te draaien

Kapper Willy van Bakel doet er na 58 jaar voorgoed de knip op: ‘Het is genoeg geweest’

16 maart AARLE-RIXTEL - Herenkapsalon W. van Bakel is een begrip in Aarle-Rixtel, maar na 58 jaar is het welletjes geweest. Kapper Willy van Bakel stopt ermee. Hij is bijna 73, tijd om zijn salon definitief op de knip te doen.