Communie in Deurne: Eindelijk mag de feestjurk aan

VIDEO Voor het eerst weer naar een festival in Heusden

29 augustus HEUSDEN - Het Heusdense kasteel staat dit weekend in het teken van het minifestival ‘Spektakel op ‘t kasteel’. Honderd mensen per dag kunnen genieten van livemuziek in de openlucht, voor velen het eerste uitstapje in maanden. “Eindelijk kan het weer”, aldus veel bezoekers.