Concert Aa-länder Muzikanten in Bakel

VIDEO Man (28) opgepakt voor verkrach­ting vrouw (18) in As­ten-Heus­den, verdachte komt uit hetzelfde dorp

15:47 ASTEN-HEUSDEN - De politie heeft dinsdagmiddag een verdachte opgepakt voor de verkrachting van een jonge vrouw (18) in Asten-Heusden. De man is 28 jaar oud en woont in hetzelfde dorp als het slachtoffer.