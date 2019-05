Concert Good Vibes in Handel

Politie krijgt vijf meldingen over voetbal­school

11:09 LIESHOUT - De politie maakt zich zorgen over de man die via een voetbalschool jeugdige spelers in de regio Zuidoost-Brabant benadert. Er wordt volop onderzocht wie de persoon achter die voetbalschool is en wat zijn of haar intenties zijn. Inmiddels zijn er vijf meldingen binnengekomen van ouders wiens kinderen zijn benaderd, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. ,,Er is echter nog géén sprake van vastgestelde strafbare feiten en zover we weten zijn er nog geen persoonlijke ontmoetingen geweest.”