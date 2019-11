Concerten Lumberjack Heusden enthousiast ontvangen

De voorstelling opende klein met de 9-jarige Merlijn Kleuskens, die van het podium verjaagd werd door een woeste Lumberjacker met aks, waarna massaal een Haka werd ingezet, direct gevolgd door het onstuimige Wild Boys. De presentatie was in handen van Maarten Waals.

Dat de mannen ook hun gevoelige kant niet schuwden, bleek uit prachtige ballads als Place To Hide, You’ve Lost That Loving Feeling en Uit De Schaduw.

Na de pauze werden ook de mindere kanten van de man belicht in nummers als Uptown Funk (arrogantie) en Peptalk (overmoed). Het publiek reageerde enthousiast, aldus Snijders. Ze ontving diverse enthousiaste reacties: ,,Zoals: Ik dacht even een 15-tal Eye Of The Tigers voorgeschoteld te krijgen, maar deze keuze aan nummers was verrassend en uniek. Puur genoten.”