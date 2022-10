Concordia en Gerard van Maasakkers sluiten feest 100 jaar De Rips af

DE RIPS - Afgelopen jaar stond in De Rips het teken van het 100-jarig bestaan van het dorp. Door corona iets later dan gepland. Maar ook hier geldt dat aan alle goede dingen een eind komt. Dus heeft fanfare Concordia de eer de festiviteiten af te sluiten met een concert, samen met Gerard van Maasakkers.

De dirigent van Concordia, Geert Nellen, kwam met het idee om de Brabantse zanger uit te nodigen. De contacten werden gelegd en Van Maasakkers greep de uitnodiging met beide handen aan. ,,En zaterdag 22 oktober is het zover”, vertelt voorzitter van Concordia Albert Knijnenburg.

,,Eigenlijk was het de bedoeling dat Gerard van Maasakkers in Handel zou optreden. Met de fanfare van daar, natuurlijk. Maar dat concert ging door corona niet door, dus werd door onze dirigent het idee geopperd om hem naar De Rips te halen”, aldus secretaris van de fanfare José van der Heijden. ,,En nu maar hopen dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit.”

Voor ouderen

,,Er is gekozen voor Van Maasakkers om ook iets voor de Ripse ouderen te doen”, gaat Knijnenburg verder. ,,We zijn er enorm trots op dat hij met onze fanfare wil optreden.”

De Brabantse volkszanger is niet de minste. Hij is onder andere winnaar van de Gouden Harp en de Annie M.G. Schmidt-prijs. Van der Heijden: ,,Hij staat er ook bekend om dat hij graag optreedt met een fanfare. Gerard was meteen enthousiast toen we hem vroegen om zijn liedjes ten gehore te brengen met onze muzikanten.”

,,En het is ook een heel fijne kerel in de omgang”, aldus Knijnenburg. ,,Hij leeft heel erg mee met het dorp en is geïnteresseerd in wat er hier leeft.”

Quote Nu wordt er flink gerepe­teerd zonder Gerard. Maar ik kreeg nu al kippenvel toen ik de muziek hoorde Albert Knijnenburg

De vrijdag voor het concert heeft Concordia de generale en dat zal dan de eerste keer zijn dat Gerard van Maasakkers met de Ripse muzikanten optreedt. Knijnenburg: ,,Nu wordt er flink gerepeteerd zonder Gerard. Maar ik kreeg nu al kippenvel toen ik de muziek hoorde. Kun je nagaan wat het wordt als Van Maasakkers ook nog eens zijn liedjes ten gehore brengt.”

Van showroom naar theater

De showroom van garage Knijnenburg wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een theater. ,,We hebben hier voor gekozen omdat we hier, volgens de eisen, drie- tot vierhonderd personen kwijt kunnen. De auto’s worden achter doeken gezet, dus we kunnen altijd nog klanten ontvangen.”

De avond wordt om 20.00 uur geopend. ,,We beginnen in verband met het 100-jarig bestaan met het Ripse dorpslied”, vertelt Van der Heijden. Na het optreden met Van Maasakkers is er een afterparty met feestorkest Skwieft. Kaarten à 22,50 euro zijn te bestellen via de website van Concordia of aan de zaal.