Concours Hippique verruilt Mierlo voor Deurne: eerste grote evenement voor kersverse eigenaars familie Van den Eijnden

De locatie in Mierlo voldoet niet meer aan de strenge eisen die de paardensport met zich meebrengt. ,,Wilden we daar blijven dan hadden we enorme bedragen moeten investeren en daar is ons budget niet toereikend voor”, vertelt bestuurslid Ton Geers van het Concours Hippique. ,,We zijn niet over een nacht ijs gegaan. Het evenement drijft op onze vrijwilligers en die komen voor het grootste deel uit Mierlo. Maar we hadden geen andere keus, Mierlo heeft niet de mogelijkheden die nu vereist zijn in de sport.”