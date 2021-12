Coöperatie Het Leegveld uit Deurne komt met nieuw product: ‘Bier met ingrediënten van hier’

Wat alle voedingsmiddelen met elkaar gemeen hebben, is dat ze lokaal worden geproduceerd aan het Leegveld, of met ingrediënten die hier worden geteeld. Bijvoorbeeld achter Natuurpoort De Peel, een van de deelnemers, liggen drie percelen voedselbos. Hier verbouwt coöperatielid en imker Hans van Rijswick onder andere bergamotmunt, een bestanddeel van het Leegvelder Witbier.

Citrusachtige munt en appelbes

Hij plukt wat van de bevroren bodembedekker, die ondanks dat feit nog steeds stevig ruikt naar citrusachtige munt. „Dit kruid is een ideale aanvulling op witbier, dat van zichzelf al een beetje dat bloemige aroma in zich heeft.” Naast deze soort heeft de coöperatie nog een bier op de markt gezet, Leegvelder Dubbel. Hierin zit sap van de aroniabes, ook wel appelbes genoemd. „Deze bessenstruik is volop aanwezig in De Peel. De smaak is lichtzoet en hij geeft een mooie, donkerrode kleur aan het bier.”

Van Rijswick deed ongeveer een jaar over het ontwikkelen van de recepten. In die tijd legden de coöperatieleden, waartoe ook melkveehouderij Manders-Van Leeuwen en varkensbedrijf Van Helmond behoren, probeersels voor aan familie en vrienden. Leny van den Eijnden, van de Natuurpoort: „We hebben hen zeven extracties, een aftreksel van kruiden en andere ingrediënten, laten proeven. Gemiddeld kwam hier een 7,5 uit. Toen wisten we dat we de goeie kant opgingen.”

Bezig met ‘echt Peelbier’

Uiteindelijk bleven er dus twee smaken over die nu gebrouwen worden bij Brouwerij Holevoort in Bakel. En hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Van Rijswick is alweer bezig met een nieuw idee voor, wat hij noemt, ‘echt Peelbier’. Hij wijst naar de overkant van het Leegveld. „Hiermee bedoel ik bier dat gemaakt is van bestanddelen die uitsluitend uit De Peel komen. Zoals berkenhout, dennentoppen en jeneverbes. Dat is nog wel een uitdaging.”

Ondertussen kunnen bierliefhebbers alvast kennismaken met het witbier en dubbel. Beide soorten staan sinds vandaag in de schappen van het Wijnhuis Deurne en zijn te koop bij Natuurpoort De Peel. Zodra de horeca weer open mag, worden ze ook geschonken in het restaurant en op het terras. Wellicht dat werknemers van sommige regionale bedrijven de nieuwkomers al in hun kerstpakket hebben gevonden.