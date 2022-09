Cor en Mieke moeten tegen deze muur blijven aankijken: de buren mogen alles laten staan

Parkboerde­rij Deurne viert tienjarig bestaan: ‘Onze betrokken­heid stopt niet bij het hek’

DEURNE - In 2012 stootte de gemeente Deurne het toenmalige hertenkamp bij het Groot Kasteel af. Het werd behouden door de inzet van enkele betrokken Deurnenaren. Tien jaar later is De Parkboerderij niet meer weg te denken uit de omgeving.

26 september