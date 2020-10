Corona? De Astense kletsavond gaat door, digitaal dan

ASTEN - Waar carnavalsverenigingen in De Peel al maanden vergaderen over corona-proof alternatieven, is carnavalsvereniging De Klot in Asten er al uit. Op 14 november wordt de populaire zittingsavond deels live op Omroep Siris uitgezonden. Een primeur voor de vereniging. Normaal komen er een kleine tweeduizend man op de zittingsavonden af.

Naast enkele vooraf opgenomen beelden zijn live de klets van tonprater Berry Knapen, de act van cabaretgroep Lekker & Lekker en het optreden van dansgroep Upside Down te zien. Zij treden op op een locatie die geheim gehouden wordt. Wie er bij de liveoptredens aanwezig zijn (de Raad van Elf?) is vooralsnog onduidelijk. Alles vindt plaats binnen de geldende RIVM-maatregelen.

Lees ook PREMIUM Carnaval in coronatijd: federaties en horeca denken over alternatieven

Quote Er is toch behoefte om iets te doen. We hebben gekeken naar wat kan. Dit plan moet lukken. Vorst Roland Aarts van De Klot

De Astense vereniging is blij dat in deze tijd iets feestelijks kan doorgaan. ,,Er is toch behoefte om iets te doen”, legt vorst Roland Aarts uit. ,,Sinds 1962 zijn er al zittingsavonden en vaak hebben we uitverkochte zalen met in totaal wel een kleine tweeduizend bezoekers. We hebben gekeken naar wat kan. Dit plan moet lukken.”

Afbreuk aan evenement

Wat opvalt is dat andere verenigingen in de regio juist soortgelijke evenementen afgelasten vanwege alle beperkingen. Zo zette carnavalsvereniging De Peelstrekels uit Deurne een streep door de Quatsja-avonden omdat het publiek niet mag meezingen. Bovendien doet optreden voor weinig mensen afbreuk aan het evenement, stelde voorzitter Rob van Rijssel eerder.

De Klot beslist dus anders. De digitale zittingsavond is zaterdag 14 november op de lokale omroep te zien. De uitzending start om 19.00 uur met Klot-talk, waaraan de Asteiner Bloaskapel meewerkt. Een uur later schakelt de omroep over naar de carnavaleske avond. Volgens Aarts is 95 procent van de avond van tevoren opgenomen.

Twee optredens vinden dus op de avond zelf plaats. Aarts houdt het liefst in het midden waar deze optredens plaatsvinden. Hij hoopt op een uitzending die in totaal 2 tot 2,5 uur gaat duren. Er is een presentator die het geheel aan elkaar praat en er is een quiz om kijkers bij de avond te betrekken.

De Astense vereniging houdt enkele dagen eerder nóg een (digitaal) evenement. Op de startdatum van het carnavalsseizoen (de elfde van de elfde) toont Siris de elf mooiste fragmenten van alle zittingsavonden tot nu toe. Inwoners kunnen daar nog tot 1 november op stemmen.

Eventueel nog meer activiteiten

Hiermee is de agenda van de Klot voorlopig gevuld. Helemaal dicht is het boek met plannen nog niet. ,,Mocht de situatie begin volgend jaar verbeteren, dan gaan we dan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dat doen we uiteraard in overleg met de gemeente.”