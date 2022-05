Corona gooide eerst roet in eten van het dorpsdiner, maar eindelijk prikken Beek en Donkenaren samen een vorkje

SIRIS dubt over toekomst radio­gedeel­te

SOMEREN - Blijft het radiogedeelte van de lokale omroep SIRIS in De Ruchte of wordt het verplaatst naar een andere locatie? Over dit vraagstuk gaat de lokale omroep uit Asten-Someren op korte termijn in gesprek met haar vrijwilligers.

10 mei