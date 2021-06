Corona heeft ook veel goeds gebracht in Someren

Ze liepen bij de werkgroep Samen voor Someren al een paar maanden met het idee om een talkshow te houden over corona, niet om de negatieve dingen te benoemen, maar vooral om de positieve punten eens in de schijnwerper te plaatsen. ,,We zijn in maart al begonnen met opnames, natuurlijk wilden we alle gasten ontvangen maar doordat er steeds beperkingen bleven was dat niet mogelijk”, geeft Geert Bukkems (32) van de werkgroep aan. Hij trok met de camera onder zijn arm door Someren om mensen het hemd van het lijf te vragen.

Hoofdpijn

Zo sprak Bukkems met Frans Leenen, de bekende Somerenaar kreeg als één van de eersten in het dorp corona. ,,In het begin was het alleen maar wat hoofdpijn en verhoging maar als snel ging het bergafwaarts met me”, stelt Leenen. Hij kreeg het zo benauwd dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis en pas na tien dagen mocht hij terug naar huis, een moment dat hij nooit meer zal vergeten. ,,Corona heeft ook veel goeds gebracht, bij mijn thuiskomst was de hele buurt blij en de jongste kinderen hadden zelfs met stoepkrijt alles versierd. Ik voelde direct dat de Somerense gemeenschap een stuk hechter geworden is.”

Niet alleen Leenen maar ook horecaondernemer Guus Knoops kreeg veel steunbetuigingen. In juli opende hij aan het Wilhelminaplein zijn restaurant Bij Guus. Na drie maanden moest hij echter noodgedwongen sluiten en kwam hij niet in aanmerking voor regelingen van het kabinet. ,,Dat was heel zwaar, maar de Somerenaren hebben ons erdoorheen gesleept”, geeft de ondernemer aan. ,,Bijna dagelijks kregen we bloemen of kwamen mensen ons extra succes wensen, dat heeft ons gezin heel veel goed gedaan.”

Zware periode

Voor de Somerense jeugd was het ook een zware periode zo verzekerde de 14-jarige Luuk Bernards. De leerling van het Willibrord Gymnasium in Deurne vond de eerste lockdown niet eens zo erg: ,,Eigenlijk vond ik het wel leuk dat we niet naar school hoefden.” Na verloop van tijd begon het gemis van zijn vrienden en de online lessen toch zijn tol te eisen. ,,Ik kon me niet meer goed concentreren, nu we weer gewoon naar school mogen en kunnen sporten, ben ik er meer van gaan genieten. Laten we hopen dat dit eens maar nooit meer is”, geeft de puber aan.