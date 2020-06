Corona legt tennisclubs geen windeieren, veel nieuwe leden dankzij zomerchallenges

Los van de challenge kende 't Slotje de voorbije weken sowieso een aardige ledengroei. ,,45 nieuwe senioren en vier nieuwe jeugdtennissers'', somt Marga Gijsbers van de ledenadministratie op. ,,Voor een vereniging van ruim vierhonderd leden is dat een mooie groei.'' Ook Carolus uit Helmond meldt toename. ,,We hebben veel nieuwe aanwas. Nu zitten we op onze limiet van 900 leden'', licht voorzitter Anita van den Heuvel toe. Positieve signalen, volgens Gussenhoven. ,,Tennis kende jaren geleden een flinke krimp. We hadden de crisis, sport werd individualistischer en Nederland miste een boegbeeld. Nu inspireren de successen van Kiki Bertens.‘’



Corona kan ook zomaar een nieuwe katalysator worden. Op zaterdag volgen zo'n dertig tennissers de lessen van Gussenhoven en collega-trainer Alexander Buter. Rademakers is een herintreder, Mari Vesters een nieuweling. Balgevoel heeft het clubicoon van Sparta'25 wel, maar de sprintjes schieten hem in de kuiten. ,,Maar ik wil écht leren tennissen.'' Rademakers haalt een kick uit de vele momenten van euforie in een potje. ,,Zo gaaf als je je in een game punt voor punt terugvecht.'' Competitief is de Helmonder: ,,Ik loop ook weleens in mijn uppie hard, maar dan vecht je tegen jezelf.'' Hij kijkt al uit naar een eventueel 'tosstoernooitje': vriendschappelijke potjes die veilig én vrijblijvend genoeg zijn om aan de coronaregels te voldoen. Officiële partijen zijn voorlopig niet toegestaan.