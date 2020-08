Corona staat groei industrieterrein Beek en Donk niet in de weg

Wethouder Tonny Meulensteen (CDA, economische zaken) verwacht over een jaar nog maar een hectare of vier over te hebben. ,,Dan moeten we gaan uitwijken naar andere locaties", zegt hij. Waar die zou moeten komen, is nog niet te zeggen. De gemeente Laarbeek is in gesprek met meerdere buurgemeenten, onder andere over een bovenregionaal bedrijventerrein voor de Peel, maar knopen zijn daar nog niet over doorgehakt.