Corona vooral in opmars in Laarbeek en Nuenen

Laarbeek werd tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen. Nu is het de snelste stijger in Zuidoost-Brabant, waar ook Nuenen (van 0 naar 7 naar 12) en Bladel (van 4 naar 11 naar 13) een stevige toename van besmettingen kennen. In de steden is het aantal nieuwe gevallen vrijwel stabiel: in Eindhoven zijn het er per twee weken (deze periode hanteert het RIVM steeds in haar rapportages) circa 60, in Helmond iets meer dan 30. De groei van het aantal nieuwe besmettingen zit de laatste weken dus vooral in de dorpen.