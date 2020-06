Corona werpt schaduw over carnaval

Carnaval vieren op de manier zoals we gewend zijn, het zit er voorlopig niet in. Dat stelt voorzitter Martijn van den Baar van De Raopers uit Lieshout. ,,Er mogen geen grootschalige evenementen worden gehouden zolang er geen vaccin is. En carnaval is een grootschalig evenement. Ik ben zelf verpleegkundige en snap heel goed dat er aan het eind van het jaar nog geen vaccin is. En als het er wel is, wie mag het dan gaan halen? Bovendien denk ik dat mensen bang zijn om de drukte weer op te zoeken.”