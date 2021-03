Coronaproof eten én een rondrit door de Peel

De route begint bij Hotel Nobis in Asten, leidt dan naar Westende in Helmond en gaat via De Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel en het Tramstation in Erp naar Plein 5 in Deurne. Bij elke zaak krijgen deelnemers een gerechtje geserveerd dat ze in hun eigen auto kunnen opeten. De eerste drie locaties geven een voorgerecht, Het Tramstation in Erp levert het hoofdgerecht en het toetje wordt verzorgd door Plein 5.

Vijf à zes uur onder de pannen

De route is 130 kilometer lang en de culinaire samenwerking kost 49,50 euro per persoon, kinderen betalen 25 euro. Voor elke deelnemende auto is er een gratis boekwerkje waarin de route en alle bezienswaardigheden worden omschreven. De te bezoeken toeristische trekpleisters liggen in Asten, Helmond, Laarbeek, Gemert, Erp, de Rips, Bakel en Deurne. Deelnemers zijn met de route in ieder geval vijf-zes uur onder de pannen, al is dat wel mede afhankelijk van de tijd die ze bij de bezienswaardigheden doorbrengen.

Quote Alles gebeurt volgend de RI­VM-richtlij­nen Mieke Loverbosch, Nobis

,,Alleen de aanvangstijd tussen 11.00 en 13.00 uur staat vast, verder mag iedereen het in zijn eigen tempo doen. Desgewenst kunnen deelnemers hun afvalzak inleveren bij eindpunt Hotel Nobis. Daar staat dan nog een kop koffie of thee to go klaar. Alles gebeurt volgend de RIVM-richtlijnen.”

‘Elkaar versterken in lastige tijden’

,,Het bijzondere is dat alle horeca-deelnemers oorspronkelijk collega’s van elkaar waren en 12,5 jaar geleden samen hebben gewerkt hier in Asten,” vertelt Mieke Loverbosch van Nobis Asten, Plein 5 in Deurne en Westende in Helmond. ,,We wilden hiermee in deze lastige tijden elkaar wat versterken.” De andere collega’s zijn Christa Michels-Renders van de Brabantse Kluis die destijds in Asten werkte als banquetmanager en Gerard Harks en zijn vrouw Petra Harks-van Zutphen van het Tramstation die destijds bij Nobis de rol van chef-kok en hoofd housekeeping vervulden. ,,De start van de culinaire route is daarom bij Nobis in Asten, de plek waar wij allemaal ooit onze loopbaan begonnen zijn, en van waaruit we als ondernemers ieder onze eigen volgende stap hebben gezet!”

Belangstellenden dienen vooraf te reserveren op 0493-681300. De Driving dinner Peeljuwelen-route is tot 1 mei elke zaterdag en zondag te rijden, ook met Pasen en Koningsdag. Op zaterdag is er een ander menu dan op zondag. Zie ook de Facebookpagina van Nobis Asten.