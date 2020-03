Coronavirus eist eerste leven in de Peel

In één Liesselse straat, twee plannen voor het huisvesten van arbeidsmi­gran­ten

18:00 LIESSEL/DEURNE - In Liessel zijn in één straat twee mensen van plan om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is er volgens de Deurnese regels een te veel. Er moet een vastgesteld aantal meters tussen huisvesters van buitenlandse werknemers zitten.