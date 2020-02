Coverband Brucified doet D’n Eik in De Rips op grondvesten trillen

Een veertienkoppige band, die compleet met blazers en strijkers, het Ripse partycentrum D’n Eik op zijn grondvesten doet schudden. De 38-jarige zanger Nick Dekkers richtte de band zo’n drie jaar geleden op. ,,Na een concert van ‘The Boss’ op het Malieveld in Den Haag was ik volgens de andere bezoekers Brucified, vandaar de naam”, vertelt Dekkers.

Zijn roots liggen in Eindhoven, maar de overige bandleden komen uit heel Brabant met als uitschieter de saxofonist uit Etten-Leur. Ripsenaar Peter Jans maakt sinds een jaar deel uit van de band en is initiatiefnemer van het concert in De Rips. ,,Wij houden dit jaar voor het eerst een hometown tour”, vertelt Jans, die de piano bespeelt. ,,Dat houdt in dat we in alle woonplaatsen van onze bandleden een concert houden en 21 maart is De Rips dus aan de beurt als derde in een reeks van tien concerten.”

Energie

Volgens de twee bandleden straalt Brucified veel energie uit en maakt het ieder optreden tot een feestje door het publiek zoveel mogelijk bij alles te betrekken.

Dat Jans meer in zijn mars heeft blijkt wel uit het feit dat de 48-jarige IT-manager naast zijn muzikale talenten ook nog een meesterlijke bierbrouwer is. Wijchenaar Evert Geitenbeek spoorde hem aan bier te gaan brouwen nadat een poging om esdoornsiroop te maken mislukte. Onder de naam Brabantsche Brouwers werden al snel de eerste flesjes gebotteld die, met een knipoog naar De Rips, de namen ‘Ripse bosheks’ en ‘Amber van het Beestenveld’ kregen.

Voor de concertreeks van Brucified hebben Jans en zijn brouwmaat ook een speciaal biertje gebotteld onder de naam ‘Brewcified’. Maar liefst 400 liter van dit gerstenat is er ondertussen op voorraad.

Uniek

Zanger Nick Dekkers omschrijft de smaak van dit biertje als ‘zoet’. ,,Ik vind hem in ieder geval erg lekker”, vult hij aan. ,,En dat is het belangrijkste”, aldus Peter Jans, die zichzelf lachend de CEO van de brouwerij noemt. ,,Doel van het brouwen is lol hebben en niet om financieel binnen te lopen. En als band is het best uniek als je je eigen bier op de markt brengt.”

Vandaar dat iedere bezoeker van het concert op 21 maart een flesje Brewcified krijgt. Het concert van Brucified is op zaterdag 21 maart in Partycentrum D’n Eik en begint om 20.00 uur met in het voorprogramma de Gemertse band ‘Prima Potlood’. Kaarten, verkrijgbaar bij D’n Eik, kosten 8 euro in de voorverkoop en 10 euro op de avond zelf bij de kassa aan de zaal. De zaal gaat om 19.30 uur open.