Creatief in coronatijd: partycentrum De Pandoer in Asten verandert in eet- en drinkpaleis

Begin van het jaar had horeca-ondernemer Jeroen van Oosterhout het nog niet voor mogelijk gehouden. ,,De Pandoer bestaat al sinds 1963 en is geleidelijk opgebouwd met verschillende zalen. We adverteerden altijd met gezelligheid en gastvrijheid, verhuurden ruimtes voor feesten en partijen. Nu staat op onze flyer dat we beschikken over meer dan tweeduizend vierkante meter vloeroppervlak, vier verschillende ingangen, aparte toiletten bij elke zaal en een hypermodern luchtcirculatiesysteem.”