Creatieve uitlaatklep voor mensen met dementie

DEURNE - Even niet bezig zijn met de ziekte, maar lekker je creativiteit de vrije loop laten. Dat is wat ‘Atelier laat je zien’, cursussen schilderen en fotografie, biedt aan mensen met (beginnende) dementie.

Mensen die lijden aan dementie worden dagelijks geconfronteerd met wat ze niet meer kunnen. De LEVgroep en Leef! Deurne willen de nadruk leggen op wat ze nog wél kunnen. Daarom vroegen ze lokale kunstenaars Angelika Poels en Marije Zuidweg een creatieve cursus te geven speciaal voor deze doelgroep.

De twee Deurnese vrouwen hebben er zin in. Angelika Poels, die de schilderlessen verzorgt: „We gaan lol maken. Het worden zeker geen therapeutische sessies, maar lekker creatief bezig zijn. Ik wil de deelnemers bekendmaken met het materiaal zodat ze misschien later thuis ook nog wat kunnen schilderen.”

Marije Zuidweg geeft de fotografiecursus. „Ik heb nog geen vastomlijnd programma. Het zal in ieder geval anders zijn dan de lessen die ik normaal geef. Eerst wil ik zorgen dat de mensen zich op hun gemak voelen. Dan ga ik aftasten wat het beste werkt.”

Mantelzorgers vrij

De cursussen starten in september (schilderen) en november (fotografie). Per cursus is er plek voor maximaal tien deelnemers. Volgend jaar zijn er startmomenten in januari en maart. Bij elke les zal een vrijwilliger aanwezig zijn als begeleiding. Mantelzorgers hoeven er dus niet bij te blijven.

Beide kunstenaars werkten nog niet eerder met deze doelgroep, wel hebben ze ervaring met mensen met dementie in hun privéleven. Poels: „We hebben een online training gevolgd over de ziekte, maar uiteindelijk benader ik de mensen toch op mijn gevoel. We gaan ze in ieder geval zeker niet als patiënten behandelen.”

Zuidweg vindt het belangrijk om de deelnemers in hun waarde te laten. „Ik hoop dat ze genieten van het moment. Misschien komen er wel gesprekken op gang. Ik ben nieuwsgierig naar wat er ontstaat.”

Zwart-wit tweeluiken

Ter voorbereiding verdiept ze zich onder andere in ‘Photographic Treatment’, een methode ontwikkeld door beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter samen met neurologische en geriatrische experts. Haar fotoboek toont grote zwart-wit tweeluiken die de fantasie van ouderen met dementie kunnen prikkelen.

Aan het einde van de acht lessen vindt een kleine expositie plaats van hetgeen de cursisten gemaakt hebben. Dit gebeurt waarschijnlijk in de gemeenschapshuizen waar de cursussen gegeven worden. De kosten per cursus zijn 40 euro, inclusief materiaal. Meer informatie staat op leefdeurne.nl/atelier-laat-je-zien of kan worden opgevraagd bij Ingrid Bloemers, 06-17431635.