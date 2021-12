Criminelen geweerd in buitengebied Gemert-Bakel; ‘Wie niet meedoet, is bij voorbaat verdacht’

Bewoners Liessel slijpen de messen over komst arbeidsmi­gran­ten: deze vrijdag strijden ze tegen de gemeente in rechtbank

LIESSEL - Vrijdag staan ze tegenover elkaar in de rechtbank: de gemeente Deurne en de 45 bewoners van ‘t Zand in Liessel. Het hele buurtschap is tegen de komst van 50 arbeidsmigranten in een van de boerderijen. Ze eisen van de gemeente dat de plannen van tafel gaan.

