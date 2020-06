Crisis dreigt voor Hofke van Marijke: 'Sint Jozef moet nu opstaan’

Beerens licht toe: ,,De brief is niet bedoeld om mensen voor het blok te zetten, maar we hebben regelmatig mensen gevraagd om het bestuur te versterken. Dat is niet gelukt. Dit is een serieus signaal. Mensen moeten nu laten zien dat ze het Hofke belangrijk vinden. Als we het als bestuur maar laten voortkabbelen, gebeurt er niets."

De beslissing van alle bestuursleden om gezamenlijk te stoppen is niet van vandaag op morgen genomen, zegt de voorzitter. Beerens zelf werd zeven jaar geleden bestuurslid: ,,Het kost veel tijd en energie. We zijn als bestuur ook eigenaar van het gebouw. Tegelijkertijd willen we activiteiten organiseren. Dat vraagt om verschillende expertises.”



De huidige leiding heeft het pand in de afgelopen jaren duurzamer gemaakt en de grote zaal is flink opgeknapt. Ook werden er nieuwe activiteiten georganiseerd.