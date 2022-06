Crisis in VVD-fractie Gemert na opzeggen vertrouwen in leider; ‘We hebben Vroomans een stuk beter leren kennen’

Dieven stelen springkus­sen van goededoe­len­ac­tie in Aar­le-Rix­tel: ‘Breng het terug, dan praten we nergens meer over’

AARLE-RIXTEL - Wat een geslaagde dag voor het goede doel was, eindigde voor Jantine de Jongh uit Aarle-Rixtel met een wrange nasmaak. Het springkussen dat ze speciaal had geregeld voor het dorpsontbijt is in de nacht van zondag op maandag gestolen. ,,We hopen dat het terugkomt, dan kan de opbrengst van het ontbijt naar het goede doel.’'

