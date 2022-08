Crisisopvang asielzoekers in Deurne: begrip wint het van de zorgen

Verhitte gezichten. Maar ook begrip, gisteravond in sporthal De Kubus in Deurne. De gemeente gaat op die locatie 225 asielzoekers tijdelijk onderdak geven, van 24 augustus tot 14 september. En dat nieuws is niet bij elke bewoner van de wijk Heiakker even goed gevallen, zegt Desirée Maas. Ze woont aan het pleintje voor de sporthal en is met buurvrouw Inge Vlemmings naar een speciaal ingelaste informatieavond gekomen. ,,Hopelijk kunnen we over een paar weken zeggen dat het meeviel. Maar gerust ben ik er niet op”, vervolgt ze. ,,We hebben straks 24/7 drukte voor onze deur. Terwijl het zo’n rustig pleintje is.” ,,We maken ons ook zorgen over de veiligheid”, valt Vlemmings haar buurvrouw bij. ,,Er wordt wel gezegd dat die gewaarborgd is. Maar zekerheid heb je natuurlijk niet.”