Cross Duatlon De Peel in Deurne: ‘Pittig parcours, maar een leuke uitdaging’

De eerste editie van de duatlon vond plaats in 2019 in Ommel maar dit jaar heeft de organisatie voor een andere locatie gekozen. ,,Hier hebben we alles dicht bij elkaar", zegt mede-organisator Sanne van Paassen. ,,De start, finish en het parc fermé, de zone waar lopers en fietsers elkaar afwisselen, zijn bijna in één oogopslag zichtbaar.”

Hiernaast noemt Van Paassen ook het veelzijdige parcours. Dat bestaat uit twee delen: een hardloopronde van 3,5 kilometer en een fietsronde van 11,5 kilometer. Bij de teams legt de loper eerst zeven kilometer af. Dan wisselt hij of zij met de mountainbiker, die vervolgens 23 kilometer fietst. Tot slot is de loper weer aan zet voor één laatste ronde. ’s Middags is het de beurt aan 175 solo sporters die de afstanden volledig in hun eentje afleggen.

„We hebben er bewust voor gekozen de wedstrijd geschikt te maken voor zowel beginnende sporters als fanatieke wedstrijdatleten. Zo kan iedereen meedoen. Onze motivatie is om anderen een sportieve uitdaging te bieden”, zegt de oud-topsportster die met wielrennen diverse prijzen in de wacht sleepte.

Quote Het is leuk om dit samen te doen. Straks kunnen we ook tegelijk finishen. Anita van de Ven, Deelneemster Cross Duatlon Peel

Een uitdaging is het zeker, bevestigt Anita van de Ven, terwijl ze donderdag in het horecagedeelte uitpuft van haar hardlooprondes. „Ik loop drie keer per week zo’n tien kilometer hard, maar op dit parcours is het wel zwaarder. Dat komt door het mulle zand en er zit een heuvel in waarbij je over hoge balken moet klimmen.”

Ondertussen tuurt de Deurnese door de ramen naar buiten waar haar man Erie bezig is met het fietsonderdeel. „Ik kan nu niet relaxt achterover leunen na het rennen. Dadelijk ga ik weer naar buiten om mijn man en zoon aan te moedigen.”

Voor de familie Van de Ven, op één gezinslid na, is de wedstrijd ook een gezinsuitje. Zoon Jens van 16 loopt de laatste 3,5 kilometer zodra zijn vader het fietsen erop heeft zitten. Hij maakt zich niet druk over zijn sportieve prestatie.

„Ik heb eergisteren één keer getraind en toen precies de afstand gelopen. Het parcours ken ik niet, maar ik zie wel wat ik tegenkom.” Moeder en zoon denken niet dat het gezin in de prijzen zal vallen, maar dat maakt ze niet uit.

Anita van de Ven: „Het is leuk om dit samen te doen. Straks kunnen we ook tegelijk finishen. Dan wachten mijn man en ik Jens op in het vak en gaan we met z’n drieën de finishlijn over.”

Voor hardloper Mark van Kessel en mountainbiker Edwin Arts is het al zover. Zij eindigen na ongeveer anderhalf uur als eersten.

