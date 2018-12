Crossers verstoren wild in natuurgebied De Mortel, moeten lopend het bos uit

‘Als hier chemiebui­zen komen, zijn wij weg’

15 december HELMOND - Hij weet niet wat hij leest, eind 2016, in de Staatscourant. Buisleidingen voor gevaarlijke stoffen? Pal langs zijn huis en op ongeveer een meter diepte in zijn tuin, waar dan alleen nog gras mag groeien? Hoezó? Waarom weet hij hier niks van? Als Frank Beekhuis van de verbazing is bekomen, volgt de verontwaardiging. De 55-jarige Helmonder woont met zijn gezin net een paar maanden aan de Kaldersedijk, aan de rand van Brandevoort, dichtbij het Eindhovens Kanaal. Een prachtige, rustige plek. Beekhuis besluit zich vast te bijten in de zaak. Hij wordt kartrekker van de werkgroep Buizen Brandevoort.