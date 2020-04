Crowdfunding voor café de Koekoek in Lieshout nú al een succes

Van Mook en Van Erp zijn al jarenlang bevriend met elkaar , en voetbalden samen bij Eli - waar Huygens een tijdje hun trainer was. Daar is de band tussen de mannen ontstaan, die later nog sterker werd bij de Koekoek. De mannen zitten hier elk weekend, en willen daarom graag een steentje bijdragen: ,,De Koekoek is in onze ogen gewoon het gezelligste café van Lieshout en omstreken. Voor veel mensen voelt het als een tweede huiskamer. Karel is zo gul en meedenkend, hij staat altijd voor ons klaar. Dan zorgt hij voor frikandellen voor ons, of hij gooit de kroeg eerder open zodat wij PSV kunnen kijken. Zijn gunfactor is zo hoog, daarom wilden wij graag iets terug doen”, zegt Van Mook.

Beide mannen waren in de Koekoek toen Huygens te horen kreeg dat hij de aankomende tijd moet sluiten: ,,Je zag aan zijn gezicht dat hij er zo erg van baalde. We wilden graag iets voor hem doen, maar wisten niet zo goed wat. Toen zijn we gaan rondkijken; wat voor mogelijkheden hebben we? Uiteindelijk kwamen we op een site uit waarop je een crowdfundingactie kon starten. We dachten meteen: dit moeten we doen. We willen Karel laten zien dat we aan hem denken, ook al kunnen we niet bij hem langskomen.”

Kei gaaf

Wat klein begon, is volgens de twee uitgelopen tot een mooie actie die zelfs wordt gesteund door onbekenden: ,,We waren al blij toen we de eerste donatie van vijftien euro binnen kregen. Toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar: ,,Het zou wel super zijn als we hem honderd euro kunnen geven’ We zijn nu anderhalve dag verder, en we hebben al dik drieduizend euro opgehaald. Dat is toch kei gaaf? De donaties lopen ook echt uiteen; de ene doneert één euro, de ander honderd.”