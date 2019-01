Crowdfunding Wieger Deurne voor aankoop kunstwerken

Nieuw Somerens beleid: Drugs dumpen in koffer

14:11 SOMEREN - Drugs dumpen in een speciale koffer zonder juridische gevolgen. Festivalgangers in Someren kunnen binnenkort ontsnappen aan een boete of straf als ze hun verdovende middelen voor de ingang van het terrein afstaan. Someren loopt voorop in de regio met deze nieuwe ‘Aanpak alcohol en drugs’ waarin de komende twee jaar veertigduizend euro gepompt wordt.