Crux zit voor directeur Tanja Liebers van Bergopwaarts in mix van bewoners; meer balans in wijken in Deurne is nodig

Je hoeft Tanja Liebers niet uit te leggen hoe het is om in een volksbuurt in een huurhuis te wonen. Ze groeide er zelf in op. Haar ouders vertrokken in 1970 vanuit Rotterdam naar Nijmegen om hun intrek te nemen in een eengezinswoning in een jaren zeventig-wijk waarvan we er in Nederland ontelbaar veel hebben. Liebers’ vader en moeder bleven er veertig jaar wonen. Onlangs verhuisden ze naar een appartement.