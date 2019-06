Cultuur rond het Gemertse kasteel: ‘Kunst geeft je een hèhè-moment’

Dans, muziek, theater en literatuur. Maar vooral veel zon. Dat waren de ingrediënten voor het culturele festival in de Gemertse kasteeltuin afgelopen zaterdag. Opvallend was de ‘spoken word performance’ van Andrea Kriegl. ,,Het is een stukje theater, poëzie en ritme.”

De poort van het kasteel was afgelopen zaterdag geopend voor het cultureel festival. Voor het tweede jaar werkten Bibliotheek De Lage Beemden, de Eendracht en het KunstLokaal hiervoor samen. ,,Vorig jaar was echt een succes. Het is de perfecte locatie voor een festival”, vertelt Eendracht- en KunstLokaaldirecteur Remko Boesveld.

In de zonovergoten kasteeltuin lieten allerlei groepen uit de gemeente zien wat ze op cultureel gebied in hun mars hebben. ,,Het is heel mooi dat er een podium is waar mensen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben”, vertelt bibliotheekdirectrice Marly Driessens.

Spoken word

Onderdeel van het gevarieerde programma was de spoken word performance van de in Bakel opgegroeide Andrea Kriegl (29). ,,Spoken word is een stukje theater, een stukje ritme en een stukje poëzie.” Met dat laatste heeft spoken word veel overeenkomsten, legt Kriegl uit. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen. ,,Bij poëzie heb je vaste rijmsystemen en lengtes. Spoken word is vaak langer en wisselt in ritme. Je varieert veel meer.”