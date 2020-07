Cultuurcentra in de Peel worden tijdelijk omgebouwd tot full service clubs

Een avondje theater in De Ruchte kost dit najaar zo’n 50 tot 55 euro voor twee personen, rekent manager Tim Rijper van De Ruchte voor. Nieuw is dat gasten voor de voorstelling al moeten doorgeven wat ze willen drinken. Hiervoor is gekozen om het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden. ,,We worden een full service club. De drankjes staan bij aanvang al gekoeld op tafel klaar. We houden rekening met drie drankjes per persoon, dat is gangbaar in het theater.”